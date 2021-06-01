Тегеран, , 08:16 — REGNUM Иранские фильмы «6,5 на метр» и «Бойня» завоевали главные призы на кинематографическом мероприятии Реймского полярного фестиваля во Франции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 мая.

Иранский художественный фильм «6,5 на метр» известного режиссера Саида Рустаи получил приз критиков на кинофестивале в Реймсе во Франции. Другой иранский фильм под названием «Бойня» режиссера Аббаса Амини получил приз жюри на этом фестивале.

36-й Международный фестиваль детективных фильмов под названием «Реймс полярный» прошел 26−30 мая 2021 года в Боне (Франция).

«6,5 на метр» ранее принимал участие в нескольких международных фестивалях по всему миру и получил несколько международных наград, включая награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на Токийском международном кинофестивале.