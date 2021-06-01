Тегеран, , 08:17 — REGNUM 31 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции возросло до 80 156, причем 217 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 217 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 80 156», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно данным, за последние 24 часа было обнаружено 11 042 новых случая заражения COVID-19, при этом 1388 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 458 684 пациента из общего числа 2 913 136 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4160 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что до сих пор по всей стране было проведено 19 936 548 тестов на наличие вируса.