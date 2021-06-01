Тегеран, , 09:10 — REGNUM 31 мая глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мостафаевым высоко оценил стратегические отношения между двумя странами во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ваези рассмотрел ход реализации соглашений между Ираном и Азербайджаном и подчеркнул важность укрепления сотрудничества в соответствии с интересами обеих стран. Он указал на исторические и культурные общности между двумя странами, отметив, что отношения между ними развиваются во всех областях.

Ваези приветствовал создавшуюся возможность для возобновления проектов, которые были остановлены из-за жестоких санкций США. Он призвал к поиску и реализации новых инициатив.

Между тем, Мостафаев заявил, что укрепление связей с Ираном является приоритетом во внешней политике Азербайджана, подчеркнув, что воля высокопоставленных чиновников заключается в продвижении двусторонних отношений.

Обе стороны также подчеркнули важность ускорения реализации совместных проектов в энергетической и транспортной сферах.