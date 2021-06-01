Тегеран, , 08:25 — REGNUM 31 мая парламент Ирана принял Соглашение о железнодорожном сотрудничестве с Афганистаном, которое позволяет осуществлять взаимовыгодное железнодорожное сообщение между соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Афганистан договорились установить прямое железнодорожное сообщение для перевозки пассажиров и грузов.

Согласно соглашению, обе стороны договорились предоставлять железнодорожные транспортные средства и услуги, а также осуществлять санитарный надзор в соответствии с международными правилами, в то время как внутренний регламент действует в тех случаях, когда проблема возникает за пределами международных конвенций.

В соглашении также говорится, что обе стороны должны относиться к пассажирам и товарам другой стороны так же, как они относятся к своим собственным. Это касается свободного доступа в пункты назначения, предоставления места для грузов в терминалах, разгрузки и загрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, а также использования международных железнодорожных перевозок.

Железные дороги Исламской Республики Иран и Управление железных дорог Афганистана были выбраны в соглашении в качестве компетентных органов для надзора за осуществлением соглашения и разрешения разногласий.