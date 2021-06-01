Тегеран, , 08:20 — REGNUM 31 мая иранская тяжелоатлетка Екта Джамали подняла вес 92 кг и получила бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров IWF 2021 года, который проходил в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джамали сначала подняла вес 85 кг, а затем смогла успешно справиться с 90 кг. Затем она попробовала поднять вес в 92 кг и завоевала бронзовую медаль на международном турнире. Золотые и серебряные медали получили спортсмены из Узбекистана и США.

Выступая перед журналистами IRNA, заместитель главы федерации тяжелой атлетики Ирана по делам женщин Марьям Моназами приветствовала успех Джамали, заявив, что это свидетельствует о серьезных сдвигах в иранской женской тяжелой атлетике.

В категории рывков Джамали подняла вес 92 кг, а в категории толчков иранке удалось поднять 116 кг.