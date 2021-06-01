Тегеран, , 10:06 — REGNUM 30 мая Азиатская федерация бейсбола (BFA) одобрила предложение Ирана провести у себя 15-й чемпионат Западной Азии по бейсболу в сентябре 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным спортивного бюро IRNA, игры пройдут среди шести лучших команд рейтинга BFA в Западной Азии, включая национальные сборные Шри-Ланки, Пакистана, Индии, Ирана, Бангладеш и Непала.

Игры планируется провести на бейсбольном поле спортивного комплекса Enqelab в Карадже с 21 по 26 сентября. Две лучшие команды этих соревнований получат шанс принять участие в чемпионате Азиатского кубка по бейсболу в декабре 2021 года, который пройдет в Тайцзине (Тайвань).

Чемпионат Западной Азии по бейсболу проводится раз в два года, и его последний турнир состоялся в 2019 году в Коломбо (Шри-Ланка), где иранская национальная бейсбольная команда заняла 4-е место.