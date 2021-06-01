Тегеран, , 11:04 — REGNUM 30 мая Национальная юношеская сборная Ирана по греко-римской борьбе при наличии девяти медалей заняла второе место на турнире в Стамбуле (Турция). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранские борцы завоевали семь золотых медалей и две серебряные, заняв второе место вслед за хозяевами.

Амир-Реза Дехбозорги в весовой категории 55 кг, Иман Мохаммади (63 кг), Даниал Сохраби (67 кг), Амир Абди (72 кг), Алиреза Мохаммади (77 кг), Мохаммад Нагхуси (82 кг) и Мортеза Альгуси (97 кг) завоевали золотые медали, а Мохаммад-Мехди Джавахери в весовой категории 55 кг и Амир-Мохаммед Баят (130 кг) соответственно заполучили серебряные медали.

Али Абеди был единственным иранским борцом, кото