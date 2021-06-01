Тегеран, , 08:22 — REGNUM 30 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что администрация продолжит поддерживать тех, кто пострадал от пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на существующие ограничения и препятствия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее под председательством президента страны состоялось 229-е заседание штаба по координации экономической деятельности. На совещании был представлен доклад о мерах по борьбе с экономическими последствиями пандемии за последний год (март 2020 — март 2021).

Учитывая, что предложения по финансовой помощи предприятиям, связанные с коронавирусной инфекцией, были одобрены, были выдвинуты предложения о том, как продолжить этот процесс в новом году (март 2021 — март 2022).

Рухани указал на тяжелые последствия от пандемии COVID-19, которая произошла на фоне тотальной экономической войны, заявив, что администрация защитила семьи и предприятия, несмотря на финансовые ограничения и проблемы, и будет продолжать поддерживать людей и предприятия, понёсшие ущерб от COVID-19.