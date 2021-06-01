Тегеран, , 08:22 — REGNUM 30 мая исполнительный директор исследовательской группы по вакцинам COV-Iran Barekat заявил о производстве миллиона доз иранских вакцин Barekat, которые будут доставлены в министерство здравоохранения в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Джалили заявил, что производство вакцины увеличится до трех миллионов доз в течение текущего иранского календарного года (начиная с 20 марта). В долгосрочной перспективе эта цифра увеличится до 18 миллионов доз.

Ранее чиновник, ответственный за проект вакцины против COVID-19 в Иране, сообщил о запуске первой промышленной производственной линии для вакцины, разработанной внутри страны.

«Массовое производство вакцины начнется, как только результаты третьего клинического испытания вакцины будут подтверждены министерством здравоохранения», — отметил он.

Чиновник подчеркнул: «Общественная вакцинация в Иране против COVID-19 начнется в середине июня после подтверждения клинических результатов».