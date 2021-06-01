Тегеран, , 09:01 — REGNUM 30 мая президент Национального олимпийского комитета Ирана заявил, что комитет с давних пор заинтересован в двустороннем спортивном сотрудничестве с дружественной и братской страной Афганистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Реза Салехи Амири выступил с этими замечаниями на встрече, состоявшейся в Тегеране, со своим афганским коллегой Хафизуллой Вали Рахими. «Спортивное сотрудничество может включать развитие отношений в этом направлении и обмен знаниями», — сказал Салехи Амири.

В свою очередь, афганский чиновник отметил, что его страна очень заинтересована в сотрудничестве с Ираном в области спорта. Далее он сообщил, что Афганистан может преодолеть свои недостатки в спорте благодаря сотрудничеству с Ираном.

Эксперты считают, что Иран и Афганистан, которые имеют значительные общие черты в языке и культуре, имеют добрососедские отношения, что оказывает значительное содействие расширению сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере спорта.