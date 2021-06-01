Тбилиси, , 04:10 — REGNUM Грузия с 1 июня открыла для туристов свои сухопутные границы, закрытые из-за COVID-19 с марта 2020 года. Соответствующее решение 31 мая было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ с завтрашнего дня станет ещё одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время заседания правительства.

Желающие посетить Грузию туристы из России смогут въехать в страну через единственный действующий на сегодня таможенно-пропускной пункт Казбеги — Верхний Ларс. На границе у въезжающих потребуют предъявить актуальную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, а также документ, подтверждающий вакцинацию (для привитых от COVID-19).

Напомним, что воздушным путём туристы из России уже могли посещать Грузию с 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в течение последней недели показатель ношения масок снизился до 68%.

Читайте также: Экономика Грузии будет расти быстрее, чем планировалось — Гарибашвили

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии туристов обвинили в несоблюдении мер профилактики пандемии