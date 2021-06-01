Белград, , 03:47 — REGNUM Глава МИД Сербии Никола Селакович на пресс-конференции 31 мая во время официального визита в Китай заявил, что прочные отношения между Сербией и Китаем отражаются во всех областях, и эти отношения и сотрудничество были укреплены в совместной борьбе против коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство Aktuelno.

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Селакович отметил, что Сербия стала первой европейской страной, которая начала использовать китайские вакцины, напомнив, что обе страны только что договорились о производстве этой вакцины в Сербии.

Глава сербской дипломатии также указал, что вопрос о вакцинах можно рассматривать не как геополитический вопрос, а как вопрос всего человечества, который касается спасения жизней.