Надеждинский район, Приморский край, , 03:41 — REGNUM В посёлке Раздольное Надеждинского района 12 и 25 мая во время земляных строительных работ при очистке старого фундамента обнаружены костные останки людей — следователи проводят доследственную проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

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«В рамках проверки назначены медико-криминалистические экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — пояснили следователи.

Человеческие останки были найдены в сколоченных деревянных ящиках практически под домом.

В расследовании также участвуют краеведы, поисковики. Обсуждается несколько версий, в том числе и криминальная. Историки предполагают, что кости — это следы японской интервенции.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс следственных действий организован на месте обнаружения массового захоронения мирных граждан времён Великой Отечественной войны в Брянске. Извлечение и идентификация останков проводится в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР.