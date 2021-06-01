Душанбе, , 03:46 — REGNUM В Таджикистане прошли тактические учения зенитчиков российской военной базы, успешно отразивших воздушное нападение условного противника. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

«Боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» отразили воздушный удар противника по объектам 201-й военной базы, поразив около 20 воздушных целей в ходе учений, завершившихся в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Всего в ходе учений дежурные расчёты ЗРС российской военной базы обнаружили и распознали более 40 воздушных объектов. Около 20 из них не ответили на запросы системы опознавания, имитируя полёт истребителей и крылатых ракет. Расчёты ЗРС С-300 «Фаворит» были подняты по тревоге, приведены в боевую готовность, отработали захват и сопровождение средств воздушного нападения. После получения команды — выполнили электронные пуски и условно уничтожили ракеты и авиацию условного противника на дальних подступах к охраняемым военным объектам.

Отмечается, что боевые расчёты С-300 поразили 100% воздушных целей, «которые осуществляли подлёт с различных направлений и во всём диапазоне высот».

Также в рамках тактических учений были отработаны нормативы по перезарядке ЗРС С-300 и оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-й военной базы успешно отразили нападение на подразделения ЗРС условных диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат с помощью зенитного ракетного комплекса С-75 «Двина», разработанного в 50-е годы.

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