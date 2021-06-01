Белград, , 03:50 — REGNUM Делегация парламента Сербии во главе с спикером парламента Ивицей Дачичем 30 мая посетила Москву. Обсуждалось не только улучшение отношений между двумя государствами, но и их юридическое оформление, совместное участие в международных организациях. Об этом 31 мая сообщило сербское новостное агентство «Политика».

Через восемь месяцев после вступления в должность председателя парламента Сербии первым адресом официальной поездки Ивицы Дачича является Москва.

Он начал свой визит с возложения венков на Могилу Неизвестного Солдата и встретился с главами обеих палат Федерального собрания РФ.

«Я хочу поблагодарить Россию за большую поддержку, которую она оказывает нам в защите нашей территориальной целостности, когда речь заходит о проблеме Косово и Метохии. Точно так же Сербия никогда не присоединится к санкциям, которые любой международный орган или отдельная страна применяет на двусторонней основе и принимает решения против Российской Федерации», — отметил Дачич.