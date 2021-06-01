Бразилиа, , 03:20 — REGNUM В Бразилии из-за угрозы распространения COVID-19 на неопределённый срок вводится запрет на въезд иностранцев любой национальности. Об этом 31 мая сообщает газета O Globo.

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Отмечается, что с соответствующей инициативой ранее выступило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). О дате вступления запрета в силу не сообщается. По информации издания, в дополнительном издании официального вестника правительства Бразилии по этому вопросу будет опубликовано специальное постановление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки выросло на 30 434 и составило 16 545 554. Умерли за сутки 860 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 462 791 человек.

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