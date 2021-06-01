Петропавловск-Камчатский, 1 июня 2021, 03:09 — REGNUM На Камчатке утром 1 июня произошёл пожар в строящемся здании общеобразовательной школы № 33 на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
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На тушении пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники, беспилотное воздушное судно. Пожару присвоен повышенный, второй, ранг.
По предварительной информации МЧС огонь распространился на 1 и 2 этажи здания. Пожаром охвачено 120 кв. м.
В правительства Камчатки заявили, что пожар не нанёс ущерба строящемуся зданию, так как произошло возгорание пенополистирола.
«Здание нового корпуса школы не повреждено, но служба строительного надзора обязательно внепланово выедет на объект и проведет тщательную всестороннюю оценку, за нарушение компания-подрядчик будет оштрафована», — пояснил министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.
Как сообщало ИА REGNUM, в здании общеобразовательной школы №6 узбекистанского Термеза 17 мая произошел пожар.