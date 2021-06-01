Москва, , 02:59 — REGNUM Шутовством и невежеством являются действия депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, опубликовавшего плакаты с оскорблениями в адрес Москвы, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом написал 31 мая в своем телеграм-канале.

Речь идет о плакатах, которые украинский парламентарий разместил на принадлежащей ему странице в Facebook. На них были нанесены надписи: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали». Гончаренко приурочил плакаты ко Дню образования Киева. По мнению Пушкова, подобные сравнения бессмысленны, поскольку ничего не доказывают.

«Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была», — полагает он.

Кроме того, сенатор указал на отсутствие связи между сегодняшней Украиной и образованием Киева.

«Но главное в другом: нынешняя Украина к тому Киеву никакого отношения не имеет. Вообще. Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена», — отметил Пушков.

Российский парламентарий также напомнил Гончаренко о том, кто завоевал город в 882 году.

«Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом Русским». Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Алексей Пушков высмеял заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что история украинских ВМС якобы насчитывает тысячу лет.

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