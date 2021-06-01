Магадан, , 02:59 — REGNUM В Магаданскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак». Всего 780 доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе правительства региона.

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Поступившая партия «КовиВак» распределена по больницам и поликлиникам Колымы: в Магадане оставлено 540 доз, по 40 доз получат больницы Сусуманского, Ягоднинского, Ольского, Хасынского районов, по 20 доз отправят в Тенькинский, Среднеканский, Омсукчанский, Северо — Эвенский районы.

Вакцина содержит деактивированный вирус коронавируса, на который инактивирующее действие оказывает бета-пропиолактон. То есть учёными выращен настоящий вирус (SARS-CoV-2), который затем был размножен в специальных средах, в нём уничтожили наследственную молекулу — РНК специальными растворами, однако белки при этом остались живыми. В результате «КовиВак» имеет полный набор антигенов, взаимодействующих с лимфоцитами для индукции антител и формирования иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» — теперь жителям региона доступны все три отечественных препарата «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».