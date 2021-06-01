Москва, , 02:55 — REGNUM Власти Сахалина 31 мая в рамках роуд-шоу в Москве представили потенциальным инвесторам 91 проект на 107 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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«До конца года мы планируем заключить соглашения на 50 млрд руб. Почему же нас выбирают инвесторы? Потому что мы ценим и уважаем их, создаем специальные условия для ведения бизнеса», — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

В рамках разработанной дальневосточной концессии планируется привлечение 500 млрд рублей инвестиций, об этом на мероприятии заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

С помощью государственно-частного партнёрства на Сахалине планируется осуществить газификацию шести муниципальных образований — стоимость проекта 6,7 млрд рублей, построить 29 газовых котельных и модернизировать теплосети (25,8 млрд рублей), провести комплексную реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения пяти муниципалитетов (27,6 млрд рублей), а также построить водозабор и реконструировать очистные сооружения (8,8 млрд рублей).

Также будут построены и реконструированы объекты газоснабжения в Южно-Сахалинске и Анивском городском округе, теплоснабжения в Поронайске, системы водоснабжения и водоотведения Корсаковского городского округа.

Власти региона уверены, что реализация инфраструктурных проектов позволит снять ограничения для строительства жилья и повысит качество оказываемых коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, калужская делегация, возглавляемая губернатором Владиславом Шапшой, в рамках июньского XXIV Петербургского международного экономического форума намерена заключить новые инвестиционные соглашения с компаниями легкой и пищевой промышленности, фармацевтической отрасли, строительной индустрии и логистики.