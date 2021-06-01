Киев, , 02:54 — REGNUM Фрагменты телефонного разговора, на которых мужчина с голосом, похожим на голос главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, якобы обсуждает поставки угля из Донбасса, опубликовала 31 мая команда Bihus на своём канале в YouTube.

По утверждению авторов ролика, переговоры велись 2014−2015 годах, в то время, когда Украина начала так называемую антитеррористическую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик.

«С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», — утверждают в Bihus.

Собеседником Медведчука авторы канала назвали занимавшего тогда должность заместителя главы правительства РФ Дмитрия Козака.

Добавим, опубликованный ролик не содержит полноценных записей разговоров. Материал склеен из различных фрагментов с вставками комментариев от самих «расследователей».

Ранее эксперт ИА REGNUM сообщал, что целью «разоблачений Медведчука» является очернение политика в свете возбужденного против него дела о госизмене и в преддверии парламентских выборов на Украине.

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