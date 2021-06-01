Анадырь, , 02:45 — REGNUM На Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» — теперь жителям региона доступны все три отечественных препарата «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе правительства округа.

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«КовиВак» позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с вирусом.

На 1 июня на Чукотке первым компонентом вакцины привились 12 801 человек, 10 172 — завершили полный курс.

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Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область получила первую партию препарата, разработанного исследовательским центром имени Чумакова, — 3 900 комплектов. Это третья вакцина от коронавируса, доступная новосибирцам.