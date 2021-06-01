Петропавловск-Камчатский, , 02:44 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском утром 1 июня возник пожар в строящемся здании школы №33 на проспекте Рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«В настоящее время проводится разведка, по предварительной информации пожар распространился на 1 и 2 этажах, площадь пожара составляет 120 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на месте возгорания работают 25 человек, включая специалистов одной из воинских частей. Задействован один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Объявлен повышенный, второй ранг пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Росгвардии помогли жителям посёлка Мелькомбинат в Челябинске спастись от пожара, вспыхнувшего глубокой ночью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске пожар едва не погубил жителей посёлка Мелькомбинат