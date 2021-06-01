Мехико, , 02:24 — REGNUM Экономика Мексики восстанавливается с удвоенной скоростью после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявил специалист Организации по экономической кооперации и развитию Альберто Гонсалес в ходе пресс-конференции.

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«Восстановление идет очень быстро в сфере экспорта, быстрое восстановление Соединенных Штатов стало важным стимулом для Мексики», — заявил он.

Гонсалес добавил, что организация ожидает от Мексики экономического роста в 5% в 2021 году и 3,2% в 2022 году. Он выразил надежду, что на рост экономики отреагируют инвесторы, которые вложат крупные средства в мексиканскую экономику.