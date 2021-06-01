Белград, , 03:48 — REGNUM Сербия должна ускорить реформы в ключевых областях независимости — борьбы с коррупцией, организованной преступностью, свободы средств массовой информации и преследования военных преступлений, говорится в регулярном полугодовом отчете Европейской комиссии о состоянии верховенства закона в Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Сербия продвинулась во многих областях, в то время как в других она сталкивается с задержкой, согласно отчёту Европейской комиссии, представленному на этой неделе странам-членам.

Этот отчет послужит основой для решения стран-членов о том, следует ли открывать новые главы переговоров с Сербией в июне, а именно «кластеры», в соответствии с недавно принятой новой методологией расширения.