Красноярск, , 02:18 — REGNUM Во вторник, 1 июня, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 1 на 2 июня ожидается до +7…+9 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 2 июня, в Красноярске до +25…+28 °C днём и +9…+13 °C ночью, облачно, без осадков.

В четверг, 3 июня, в Красноярске ожидается до +27…+29 °C днём. Ночью — до +14…+16 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами заморозки до — 2 °C.

На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с. На севере Туруханского района юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, местами сильный дождь, мокрый снег. На севере Эвенкийского МР местами сильные дожди.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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