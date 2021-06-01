Сараево, , 02:18 — REGNUM Встреча президента Сербии Александра Вучича с должностными лицами Республики Сербской по случаю избрания Кристиана Шмитта новым высокопоставленным представителем в Боснии и Герцеговине состоится 2 июня в Белграде. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Вучич положительно ответил на письмо президента Республики Сербской Желько Цвиянович и назначил встречу с представителями институтов и парламентских партий в Республике Сербской.

В этой встрече примут участие председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович, председатель парламента Неделько Чубрилович, сербский член и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представители парламентских партий в Республике Сербской.