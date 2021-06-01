1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:11 — REGNUM Исследование банка «Открытие», согласно которому большинство граждан России имеют до двух детей, при этом многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», породило бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 1 июня в социальной сети Facebook.

Думы Юлия Галушина © ИА REGNUM

«Квартирный вопрос нельзя решить ипотечными интересами банков. Возможность растить детей невозможно решить за 12 790 рублей. Власть работает только на себя любимую», — считает Геннадий Б.

Многие пользователи считают, что проблема в нежелании многих обзаводиться большим количеством детей состоит в той направленности общества, которую задаёт людям государственная машина.

«Заводят кошек и собак, а дети — это в первую очередь результат любви супругов. Дети — это настоящая семья. Сразу видно, какую статистику собирает власть. Никому здоровые ячейки общества в России не нужны», — указала Виктория М.

Некоторые комментаторы уверены, что люди в России должны начать вести более сознательную, взрослую и ответственную жизнь. Только тогда, убеждены пользователи, у человека будет возникать искреннее желание завести как можно больше детей.

«Пока отношение к детям как к домашним животным, «завести» и рожать не стоит. В головах ещё до ответственного родительства часть нации не доросла», — пишет Анна Ф.

День защиты детей. Москва, 2016 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей уличили исследователей в подтасовке фактов и манипуляции при помощью вопросов. Граждане убеждены, что большинство людей в России хотели бы завести детей — и много, но они сталкиваются с большим количеством трудностей, которые не позволяют им это сделать

«Сама постановка вопроса выдаёт манипуляции сознанием. Технологии в действии. Как будто вопрос не в том, хотят или не хотят, а вопрос, почему не хотят. Так вот, хотят! Большинство ещё как хочет! Многие из них ещё и деньги огромные платят за эко, лишь бы зачать, лишь бы родить!» — напомнила Анастасия Ш.

Ряд пользователей убеждены, если бы государство заботилось о своих гражданах, то у людей попросту бы не осталось причин переносить рождение ребёнка на неопределённый срок.

«Потому что нет стабильности. И веры в будущее! Простые люди чувствуют себя словно в рабстве, бесконечной кабале! Так и живём. Вон, даже в госкомпаниях профсоюзные лидеры и руководство не стесняется в выражениях на просьбы коллектива и в лицо угрожает или оскорбляет. Такими темпами мы до 1917 быстро дойдём», — пророчит Геннадий Б.

Юлия Галушина © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвал руководство России посмотреть на опыт иностранных государств и сделать вывод о том, какая демографическая политика лучше и что для роста численности населения нашей страны необходимо сделать.

«Осталось расспросить о том же американцев, канадцев, европейцев, африканцев, японцев, австралийцев и жителей Индии. Китайцев не спрашивайте, всё равно не поймёте», — предполагает Nika V.

Напомним, 30 мая РИА Новости опубликовало исследование банка «Открытие», согласно которому большинство граждан России имеют до двух детей, при этом многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки».