Рамалла , , 02:03 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС готово начать срочные переговоры с властями Израиля по вопросу обмена пленными, заявил лидер политического бюро организации в секторе Газа Яхья Синвар. Об этом 31 мая передала радиостанция Dunya Al Watan.

Свое заявление Синвар сделал в ходе переговоров с руководителем разведки Египта Аббасом Камелем. Представитель движения также добавил, что в последние дни наметился сдвиг в вопросе обмена пленными, но после процесс замедлился из-за отсутствия стабильного правительства в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал Палестину и Израиль отказаться от противостояния и вернуться к режиму прекращения огня.

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