1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ворвавшихся американских военных на территорию завода в Болгарии.

Елизавета Коробова, , 09:11 — REGNUM Решение американских военных, которые участвовали в учениях НАТО на территории Болгарии, ворваться в цех по производству оливкового масла в городе Пловдив, вызвало огромное количество возмущений среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим отношением 1 июня в социальной сети Facebook.

ВС США The U.S. Army

«Бей своих, чтоб чужие боялись», — шутит Виктор В.

Многие пользователи оказались в шоке от действий американских войск на территории чужой страны. Люди убеждены, что такое поведение больше походит на оккупацию, нежели на уважительное отношение к государству-союзнику.

«Всё правильно! Тематика учений в этом и заключалась: тренировки захвата промышленности у своих прислуг», — поделился своим мнением Марат М.

Некоторые комментаторы убеждены, что Соединённые Штаты не испытывают ни капли сочувствия к своим приспешникам в Европе и лишь надменно используют их для достижения собственных целей.

«Так выглядит жизнь в оккупации. Они просто на своих маленьких братишках тренируются. Ничего они не перепутали!» — считает Macarena B.

ВС США The U.S. Army

Часть людей предположили, что было бы, если бы рабочие предприятия отреагировали на ворвавшихся вооружённых людей не так спокойно. Быть может, вся эта история закончилась бы трупом ни в чём не повинного гражданина мирного государства.

«В мирное время на мирных граждан наставлять огнестрельное оружие. А если кто-то дёрнется или побежит с испугу? Его, что, расстреляют?!» — задаётся вопросом Arina A.

Другие уверены, что, даже если бы американским солдатам довелось бы пострелять по гражданским, всё равно эта история закончилась бы для Болгарии ничем, ведь США ведут себя на её территории словно хозяева.

«Администрация колонии делает так, как считает необходимым. Мнение туземцев никого не интересует», — отметил Дмитрий Л.

Отдельные пользователи напомнили, что вооружённые силы США уже не раз за свою историю оказывались в нелепых скандалах. К примеру, люди предложили вспомнить военные неудачи Америки во Второй мировой войне.

«Вспомнилась операция «Коттедж», когда американцы при штурме пустого острова, который заранее покинули японцы, умудрились потерять более 300 солдат и эсминец», — напомнил Inspektor P.

Операция «Коттедж». Американская армия десантируется на остров Кыска. 1943

Нашлись и те, кто призвал Болгарию одуматься после данного инцидента и выгнать американскую военщину с территории своего суверенного государства.

«Болгары, делайте свои выводы от такой американской любви и дружбы. Это только цветочки, а ягодки обязательно последуют», — пишет Ырысбек А.

Напомним, 30 мая телеканал Nova опубликовал информацию, согласно которой во время учений НАТО в Болгарии произошёл скандал с участием американских военнослужащих. Солдаты США ворвались на территорию действующего завода по изготовлению оливкового масла.