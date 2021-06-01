Токио, , 01:58 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 у берегов японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 33,1697 градусов северной широты и 142,6594 градусов восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 127 километрах от населенного пункта Мелонгуане на глубине 45 километров. Данных о жертвах или разрушениях не поступало.