1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:12 — REGNUM Заявление генерального директора белорусской авиакомпании «Белавиа» Игоря Чергинеца о том, что фирма пока не планирует выполнять рейсы в Крым, вызвало бурю негодования среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 мая в социальной сети Facebook.

Бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Belavia.by

«Нормальный ход. Мы им деньги, а они нам дулю!» — пишет Ольга С.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что белорусская компания, которой Российская Федерация оказала непосильную помощь, предоставляя способы получить прибыль за счёт использования рейсов в России, таким наглым способом отказывается от перевозок в Крым.

«Владимир Путин в прошлом году отмечал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной», — напомнила Вера К.

Некоторые комментаторы пророчат Лукашенко незавидную судьбу, если он продолжит вести крайне странную политику в отношении России.

«Ох, не удастся Лукашенко усидеть одним местом на двух стульях, придётся принимать решение о том, с кем он», — прогнозирует Viktoria L.

Авиакомпания «Белавиа» Андрей Грук © ИА Красная Весна

Часть людей предположили, что авиаперевозчик просто не хочет портить отношения с Западом. Именно с этим граждане связывают отказ посещать территорию Крыма.

«Просто «Белавиа» хочет летать по всему миру. Но раз в отношении Крыма введены санкции, то любая компания, которая там будет иметь бизнес, подпадет под эти санкции. Сейчас у «Белавиа» всё не так страшно, но если её самолёты будут летать в Крым, то её на международный рынок уже могут и не пустить. Лукашенко в угоду своим амбициям подставил национального авиаперевозчика и бюджет страны, пополнявшийся за счёт транзита национального воздушного пространства. Помимо чисто финансовых потерь и потери доли рынка авиаперевозок, Лукашенко получил колоссальный имиджевый удар, да еще и увлекает в этот омут за собой Россию», — считает Кирилл Л.

Ряд пользователей оказались убеждены, что «Белавиа» просто столкнулась с обстоятельствами непреодолимой силы и не способна физически выполнять авиаперевозки на территорию российского Крыма.

«У всего должно быть логическое объяснение. Не может так поступить «Белавиа» после того, как ей жизнь сохранили за счёт российских маршрутов и субсидий. Запрет на пролёт «Белавиа» идёт от стран Восточной Европы — этаких лимитрофов от политики, а весь самолетный парк у Белавиа в лизинге от стран Западной Европы. Лизинг — это наследие распада СССР, все постсоветские страны попали в эту ловушку — перестали мы делать свои самолеты, поэтому и надо ценить то, что сейчас, пусть плохонький, но свой есть в России. Если «Белавиа» полетит в Крым, то самолеты по договору лизинга у них просто отожмут. И тогда, ничего не поможет выжить компании. Тут нужно Батьке как можно быстрее эти самолеты выкупать, а как все понимают, денег на это у него нет», — написала Лина Р.

Игорь Чергинец Belavia.by

Нашлись и те, кто призвал российское руководство оказать влияние на Лукашенко, чтобы тот перестал ставить палки в колёса отношений между Россией и Белоруссией.

«Все думали, что Лукашенко показал крепкие яйца, а они опять оказались с гнильцой. Может, пора уже дать ему понять, что подобные фокусы с Россией уже не прокатят?» — задаётся вопросом Олег Е.

Напомним, 30 мая генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что фирма пока не планирует выполнять рейсы в Крым.