Москва, , 01:44 — REGNUM Новый российский стандарт впервые утвердил требования к эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях и пунктам временного размещения. Они вступили в силу 1 июня, сообщили в МЧС России.

ГОСТ разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России и утвердили в Росстандарте.

Документ описывает этапы подготовки планов эвакуации, приёма и размещения людей, способов эвакуации. Так, для эвакуации из зон ЧС можно привлекать все виды транспорта, включая поезда метро, электромобили, самолеты, грузовики. Для каждого из них установлены свои нормы посадки. Например, при эвакуации 25-местным автобусом его можно будет использовать для перемещения 40 человек. ГОСТ также содержит иные требования при планировании эвакуационных мероприятий.

Что касается пунктов временного размещения, то в документе указаны время их развертывания и сроки возведения в зависимости от вместимости. Например, для пунктов малой вместимости (до 250 человек) на это отводится не более суток. Кроме того, ГОСТ определяет санитарно-гигиенические нормативы, обязательные к соблюдению — в документе прописано количество туалетов, душевых и умывальников на определенное количество пострадавших от ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России разработали ГОСТ по информированию населения о чрезвычайной ситуации. Документ определяет правила поведения в зоне ЧС, в частности порядок взаимодействия со СМИ, передачи информации о параметрах и масштабах бедствия, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

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