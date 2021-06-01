Белград, , 01:43 — REGNUM В последние месяцы Сербия предприняла значительные шаги в процессе реформ во всех областях, как указано в докладе, представленном европейским комиссаром по расширению Оливером Вархели 31 мая государствам-членам ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вархели подчеркнул, что Европейская комиссия усердно работает, чтобы поддержать амбиции Сербии открыть переговорные кластеры.

«Сербия должна продолжать добиваться ощутимого и существенного прогресса в верховенстве закона, в соответствии со своими собственными планами действий. Сербия также должна обеспечить значительные результаты в двух кластерах, наиболее близких к открытию (кластеры 3-конкурентоспособность и инклюзивный рост, а также 4 — зеленая повестка дня и устойчивая связь)», — указал Вархели.