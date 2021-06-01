Сантьяго, , 01:37 — REGNUM Власти Чили решили продлить карантин в 19 регионах страны из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Сообщается, что 3 июня на карантин закроют 13 регионов страны, включая расположенные рядом со столицей республики Сантьяго. Отмечается, что на соответствующую меру власти решились после того, как 31 мая в Чили выявили 6882 носителей SARS-CoV-2, а также скончались 132 пациента с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Чили выявили 1 384 346 зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 29 300 человек.