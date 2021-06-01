Москва, , 01:34 — REGNUM Делегация Колледжа национальной обороны (высший военный университет) Мексики 31 мая возложила цветы к Монументу Победы, расположенному на площади Победителей в парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Торжественное мероприятие состоялось в соответствии с программой визита мексиканской делегации в Москву, при участии военного оркестра и Почётного караула.

«Программой визита также запланированы посещение Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (Москва) и Центрального военно-морского музея Минобороны России (Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.

Напомним, что визит делегации Колледжа национальной обороны Мексики в Россию проходит в рамках договорённостей между Минобороны РФ и военным ведомством Мексики.