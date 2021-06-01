Бразилиа, , 01:22 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки выросло на 30 434 и составило 16 545 554. Об этом 31 мая сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем 14 964 631 факт инфицирования завершился излечением пациентов. Однако, 462 791 человек скончался в стране из-за осложнений, вызванных COVID-19. За истекшие 24 часа в Бразилии зафиксировали еще 860 летальных исходов при указанном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в ряде бразильских городов прошли акции протеста, участники которых выступили против политики властей Бразилии в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

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