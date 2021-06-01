Белград, , 01:34 — REGNUM Испания не планирует открывать офис в Приштине, сообщили 31 мая в министерстве иностранных дел этой страны. Они отметили, что позиция Мадрида по непризнанию независимости Косово не изменилась. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Позиция Испании по непризнанию декларации независимости, принятой Приштиной в 2008 году, не изменилась и не изменится, если этот вопрос не будет решен через диалог Белграда и Приштины», — отметили в министерстве иностранных дел Испании.

В министерстве иностранных дел Испании подчеркнули, что необходимо воспользоваться моментом, чтобы попытаться достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон при соблюдении международного права.