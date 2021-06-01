Москва, , 01:19 — REGNUM Производители мороженого и сыра с 1 июня 2021 года начали маркировать продукцию в обязательном порядке. Соответствующее постановление правительства России было подписано 15 декабря 2020 года.

Как пояснил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась в январе текущего года. К настоящему времени работать в системе маркировки «Честный знак» начали работать 85% производителей мороженого и 100% — сыра.

«Более 1 млрд кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий», — отметил он.

По словам Юсупова, система работает без задержек и сбоев, и 99% документов в ней обрабатывается в течение 10 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России в середине июля 2019 года. С 1 сентября текущего года планируется приступить обязательной маркировке продукции сроком хранения более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года — продукции со сроком хранения менее 40 суток.

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