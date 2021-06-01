Анкара, , 01:08 — REGNUM Предложения других государств к руководству Турции отказаться от использования российской системы ПВО С-400 не могут принять турецкие власти, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу 31 мая на пресс-конференции.

По его словам, поставленные в страну ракетные комплексы будут находиться под полным контролем турецких военных. Глава МИД отметил, что часть специалистов уже направлена на обучение.

Он также подчеркнул, что на территории Турции не будет российских инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что американские власти предложили Турции альтернативный вариант в противовес закупке Анкарой системы С-400. Она добавила, что в Вашингтоне ждут от турецкого руководства решения по этой инициативе.

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