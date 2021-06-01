Багдад, , 00:58 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 4270 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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Таким образом, в республике общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1 201 352. Также за 31 мая в стране умерли еще 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 умерли 16 375 человек.

Отмечается, что уже 1 116 456 пациентов в республике выздоровели и выписались из медицинских учреждений. Вакцинацию против COVID-19 в Ираке прошли почти 600 тыс. человек.