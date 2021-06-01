Москва, , 00:46 — REGNUM Никому в России не нравится конфронтация с Западом, от неё все устали, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в опубликованном 1 июня интервью изданию «Коммерсант».

"Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится», — сказал он.

Медведев добавил, что является живым свидетелем и участником процессов, в результате которых Россия и Запад перешли к этапу конфронтации. «Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — отметил зампред Совбеза РФ.

По его словам, на Западе могли «повести себя гораздо более тонко, умно», например, в вопросе присоединения Крыма к России, и «не разрушить отношения», а «заявить о каких-то своих обеспокоенностях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дмитрий Медведев охарактеризовал отношения России и США переходом в эпоху холодной войны. По его мнению, санкции, угрозы, конфликтное противоборство, защита США своих эгоистических интересов «ввергают мир в состояние перманентной нестабильности».

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