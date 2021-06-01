Москва, , 00:55 — REGNUM Российский блогер Ида Галич показала свой дом, в котором закончился ремонт. Она опубликовала серию видео в историях своего Instagram-аккаунта.

«Какой же кайф, ребята! Как хочется уже здесь жить», — поделилась своими ощущениями блогер. В опубликованных роликах она провела небольшую экскурсию по дому, где показала кухню с двумя холодильниками, комнату бабушки и дедушки, а также детскую для своего сына Леона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Настя Ивлеева даст интервью для YouTube-шоу Иды Галич. Бывшие подруги обсудят множество тем, в том числе расскажут зрителям о причинах своего конфликта.

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