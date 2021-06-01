Белград, , 00:40 — REGNUM Ряд ограничений по коронавирусу, касающихся работы организаций и проведения мероприятий, смягчили власти Сербии, заявила сербский министр социальной защиты Дария Кисич-Тепавчевич 31 мая в ходе брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Так, с 1 июня предприятия общепита смогут обслуживать посетителей до полуночи. Ранее они имели право принимать клиентов только до 22:00.

Кроме того, организациям мелкорозничной торговли разрешат работать круглосуточно. Правительство также увеличило лимит участников научных и профессиональных конференции со 100 до 200 участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Читайте также: Вучич поблагодарил Россию за поставки «Спутника V» в Сербию