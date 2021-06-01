Сочи, Краснодарский край, , 00:54 — REGNUM Украинский певец Иван Дорн выступит на закрытии концертной программы Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщило издание «Daily.Афиша».

По данным издания, выступление Дорна состоится 26 сентября 2021 года на Центральной площади Олимпийского парка в Сочи. Откроет музыкальную программу 24 сентября 2021 года группа «Звери».

ИА REGNUM напоминает, что ежегодный этап «Формулы-1» проводится с 2014 года в Сочи на трассе «Сочи Автодром». Гран-при России пройдёт с 23 по 26 сентября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пилот «Формулы-1» Норрис продлил контракт с «Маклареном»