Кампала, , 00:33 — REGNUM Полиция Уганды задержала 2124 человека за нарушение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба полиции республики.

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Сообщается, что в эту статистику входят нарушители со всей страны. Также правоохранительные органы за нарушение комендантского часа конфисковали 445 автомобилей и 2088 мотоциклов.

«Мы продолжим наказывать нарушителей штрафами, арестами и судебными обвинениями, чтобы взять пандемию под контроль», — отметили в пресс-службе полиции.

В правоохранительных органах Уганды добавили, что приложат все усилия для обеспечения соблюдения санитарных требований, введенных из-за пандемии COVID-19. К настоящему времени в Уганде выявили 47 147 случаев заражения коронавирусом нового типа. Ранее президент республики Йовери Мусевени заявил, что в стране ужесточат ограничения, чтобы взять распространение инфекции под контроль.