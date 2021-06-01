Москва, , 00:28 — REGNUM Западным странам не нужно отключать Россию от системы всемирных финансовых каналов связи (SWIFT), чтобы нанести удар по российскому банковскому сектору, заявил 31 мая глава ВТБ Андрей Костин.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — сказал он в интервью РБК.

По словам главы ВТБ, у американцев есть собственный инструмент для введения санкций в банковской сфере. В качестве примера он привёл отключение российских и иранских банков от расчётов в долларах с введением вторичных санкций в отношении европейских банков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 мая Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT. 31 мая в МИД России заявили, что в ЕС могут задействовать отключение от SWIFT, вовлекая её в «санкционную спираль» на новом этапе.

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