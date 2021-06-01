Москва, 1 июня 2021, 00:53 — REGNUM Российский музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», запускает новый проект под названием «Зоя». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CPjOtfkNGe7/
«Поехали! Зоя!» — коротко подписал пост артист, опубликовав фото участницы нового коллектива. Пользователи с воодушевлением встретили новость о создании проекта.
«Ну наконец-то», — прокомментировала julyashka0802.
«Возвращение блудного Шнура», — шутит пользователь _.sovaaa.__.
«Ну, с обнулением!» — написал amavlyanov.
ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». Последний сингл коллектива вышел в 2020 году.
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