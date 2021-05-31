Москва, , 23:59 — REGNUM Поисково-спасательные силы Северного флота завершают подготовку к совместному российско-норвежскому учению «Баренц», сообщает 31 мая пресс-служба Северного флота.

Учения состоятся в начале июня и будут проходить в Баренцевом море.

Цель учений — отработка поисково-спасательных действий терпящих бедствие людей, а также предотвращение нефтяного загрязнения морской акватории в ходе интенсивного освоения Арктики.

В учения будут задействованы спасательно-буксирное судно «Николай Чикер», противолодочный самолёт Ил-38, способный выполнять поисково-спасательные задачи, а также вертолет Ка-27 ПС.

«Баренц» — это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года», — отмечает пресс-служба Северного флота.

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