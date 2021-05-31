Барселона, Испания, , 23:57 — REGNUM Сегодня, 31 мая, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси и поделился своим мнением об игре с ним.

«Мне кажется, он счастлив в «Барселоне». Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он до сих пор является лучшим игроком мира с отрывом.

Играть с Месси — особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим. Я ориентировался на него, а он такой скромный. Если бы мне пришлось выбирать между игрой с ним или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Глупо сделать иной выбор. Он лучший игрок в истории», — приводит слова хавбека портал NU.nl.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах и смог забить 30 голов, став лучшим бомбардиром первенства в свои 33 года.

Действующее соглашение Месси с клубом истекает 30 июне после чего он может стать свободным агентом. Стороны пока не пришли к соглашению.